خاص.. إنضمام ياسمين رئيس لـ"عش الدبابير" مع عمرو سعد ومصطفى شعبان

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال مصادره المقربة من الفنانة ياسمين رئيس، أنها تعاقدت في خلال الأيام الماضية على القيام بدور البطولة النسائية في مسلسل "عش الدبابير"، الذي يقوم ببطولته الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي يشاركهم في بطولته الفنانة حنان مطاوع، ويقوم بتأليفه محمد سيد بشير، ويخرجه أحمد خالد موسى.

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل "عش الدبابير" تصويره يوم 6 ديسمبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أن أحداث العمل تدور في 3 دول تم إختيار لبنان منهم، ويجري فريق العمل حاليا تحديد الدولتين الذي سيتم إستكمال التصوير فيهم، ويتم الإنتهاء في الوقت الحالي من إتمام باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين في المسلسل، حيث عاد مخرجه مؤخرا من لبنان، بعدما كان يتواجد هناك لمعاينة أماكن التصوير.

وأوشكت ياسمين رئيس على الإنتهاء من تصوير أحداث فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان "جارة القمر"، والذي يشاركها بطولته كلا من الفنانين، كريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أخر مشاركة درامية للفنانة ياسمين رئيس كانت في عام 2017، وذلك من خلال مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، الذي شاركها بطولته كلا من الفنانين، أحمد فهمي، وخالد زكي، ومحمد علاء، أحمد فؤاد سليم، وشريف حمدي، وآخرين، ومن تأليف نور عبدالمجيد، وإخراج أحمد مدحت.