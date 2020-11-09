بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "لوك" جديد.. هل سيظهر به في "موسى"؟

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصي محمد مضان جمهوره بظهوره بـ "لوك" جديد، من خلال مقطع فيديو حديث نشره، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

رمضان ظهر في مقطع الفيديو بعدما صبغ شعره باللون الأبيض، وهو ما منحه إطلالة مختلفة تماما، وعلق قائلا: "راح بلطي واللي جي جمبري #ثقة_في_الله_نجاح".

جمهور الفنان المصري تسائلوا عن أسباب اعتماده هذا اللوك الغريب، وإن كان سيظهر به في مسلسله الرمضان الجديد، والذي يحمل اسم "موسى" أم لا.

ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وعارفة عبدالرسول، وإيمان العاصي، وضياء عبدالخالق، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.