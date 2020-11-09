خاص.. وائل جسار أصيب بـ"كورونا"

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان وائل جسار أنه أصيب خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا، وقام بإتباع بروتوكول العلاج حتى تم شفائه منه، وعاد في ممارسة نشاطه الفني مرة أخرى، حيث أحيا أمس الأحد جسار حفله الغنائي، الذي يأتي في إطار فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية.

وأشارت مصادرنا إلى أن وائل يشعر بالخوف في هذه الأيام من عودة الفيروس له مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعله يرفض الجلوس أمس بعد إنتهاء حفله حتى تقوم القنوات والصحفيين بالتسجيل معه.

وقدم وائل جسار أمس حفلا ناجحا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأ الحفل بغناء أغنية "بحبك يا مصر"، وبعد ذلك قدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

يذكر أن الفنان وائل جسار كان سبق وصرح لموقع الخليج 365، وأكد أنه أوقف تقديمه للحفلات خلال الفترة الماضية خوفا من فيروس كورونا، وكان يتمنى أن ينتهي الفيروس بشكل نهائي حتى تعود الدنيا إلى طبيعتها مرة أخرى.