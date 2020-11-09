خاص.. أحمد الفيشاوي ينتهي من تسجيل أولى ألبوماته الغنائية.. تعرف على تفاصيله

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الماضية أنه بصدد طرح فيديو كليب جديد، يحمل عنوان "نمبر 2"، وذلك للرد به على أغنية الفنان محمد رمضان "نمبر 1".

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد الفيشاوي، أنه تعاقد مؤخرا مع شركة الريماس للإنتاج الفني، وذلك لتقديمه ألبوم غنائي كامل، حيث يعد هذا أولى ألبوماته منذ دخوله الوسط الفني.

وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الألبوم يتضمن أغنية "نمبر 2"، كما أنه انتهى من تسجيل جميع أغنياته، مؤكدين أنه يتضمن 12 أغنية، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

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وكان أعلن عبدالله منصور المشرف العام علي الإنتاج لشركة الريماس، عن أن فيديو كليب "نمبر 2" حدد له ميزانية ضخمة لتصويره، وأنه سوف يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، من حيث مكان التصوير والديكورات الخاصة به.

وانتهى أحمد الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان "30 مارس"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة دينا الشربيني، ويخرجه أحمد خالد موسى.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي كانت له تجارب غنائية سابقة، حيث أنه منذ سنوات عديدة وكان يقدم أغنيات راب، وكان آخر ظهور له في حفل زفاف الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح، حيث ظهر له فيديو وهو يرقص برفقة الفنان خالد الصاوي.