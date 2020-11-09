أحمد عز في صربيا لهذا السبب

رنا صلاح الدين - سافر الفنان أحمد عز إلى دولة صربيا في خلال الأيام الماضية، وذلك لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يستغرق التصوير هناك 10 أيام، وبعد ذلك يعود عز لإستكمال تصوير العمل في الديكورات الرئيسية له بالقاهرة.

مسلسل "هجمة مرتدة" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد عز كلا من الفنانين، هند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكى، ونضال الشافعى، وندى موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرين، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية مأخوذة ملفات المخابرات المصرية.

وعلى جانب أخر يتبقى للفنان أحمد عز أيام قليلة وينتهي من تصوير فيلم "كيرة والجن"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنان كريم عبدالعزيز، حيث انتهى فريق عمله من تصوير أغلب مشاهده، وهو من سيناريو وحوار أحمد مرا ومأخوذ عن رواية له تحمل نفس الأسم، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جوارهم كلا من الفنانين، هند صبرى، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وعارفة عبدالرسول، وآخرين.

يذكر أن آخر منافسة درامية للفنان أحمد عز كان مسلسل "أبو عمر المصري"، الذي نافس به في المارثون الرمضاني لعام 2018، وشاركه بطولته كلا من الفنانين، أروى جودة، ومحمد سلام، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة، وعمرو القاضي، وآخرين، وهو رؤية درامية وسيناريو وحوار مريم ناعوم ومأخوذ عن رواية للكاتب عز الدين شكري، وإخراج أحمد خالد موسى.