صورة.. بوسي شلبي تلتقي زوجها الراحل محمود عبدالعزيز في مهرجان الإسكندرية

رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، فى دورته الـ 36.

بوسي شلبي فوجئت بصورة كبيرة لزوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز معلقة بمقر المهرجان، وهو ما أسعدها كثيرا، والتقطت صورة بجوارها.

الإعلامية المصرية نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعبرت عن حبها الشديد لزوجها الراحل، بقولها: "العشق".

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وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد نشرت مؤخرا، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، صورة "فوتوشوب" صممها أحد النشطاء، ظهرت فيها بجوار زوجها الفنان الراحل.

بوسي شلبي عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الصورة، ووجهت الشكر لمن صممها، حيث كتبت: "أجمل حاجه اسعدتني الشخص العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه".