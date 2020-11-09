صورة.. ويزو تتعرض لإصابة شديدة في ذراعها وساقها

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رنا صلاح الدين - تعرضت نجمة مسرح مصر، الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو" لإصابة شديدة في ذراعها وساقها.
الفنانة المصرية نشرت صورة، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بعد أن وضعت ذراعها الأيمن في الجبسن بينما ربطت ساقها الأيسر برباط ضاغط.
الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الحمد لله على كل حال.. وقدر الله وما شاء فعل".
ويزو
وكانت "ويزو" قد احتفلت مؤخا بعيد ميلاد زوجة الفنانة أشرف عبدالباقي، السيدة نادية حسب الله الكفراوي.
ويزو نشرت مجموعة صور جمعتها بزوجة أشرف عبدالباقي، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة عبرت من خلالها عن حبها الشديد لها.
ويزو
الفنانة المصرية كتبت: "عيد ميلاد الليله مين عيد ميلاد ست الستات كل سنه وانتى طيبه ومنوره الدنيا كلها ياحلي مامى واحلي نادو في الكون كله".
ويزو
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