بشرى تنضم لفريق عمل مسلسل "الاختيار2" مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي

رنا صلاح الدين - انضمت الفنانة المصرية بشرى بشكل رسمي لفريق عمل مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة بشرى تصوير مشاهدها في المسلسل الأيام المقبلة، حيث أنها دوراً محورياً خلال أحداث المسلسل .

ومسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي عدد كبير من الفنانين، منهم إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وإسلام جمال، وإياد نصار، وهادي الجيار، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين في الأحداث كضيوف شرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي.

ومن المقر عرض المسلسل في شهر رمضان القادم، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وانتهى أبطال المسلسل من تصوير أسبوعين من الأحداث حتى الآن.