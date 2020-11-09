فيديو| قبل ظهور نتيجة التحليل.. آسر ياسين يختبر إصابته بـ "كورونا" بأكل بصلة: مالهاش طعم

رنا صلاح الدين - بعدما أعلن عدد من الفنانين الذين شاركوا مؤخرا في مهرجان "الجونة" السينمائي إصابتهم بفيروس "كورونا"، حرص الفنان المصري آس ياسين على إجراء التحليل، للاطمئنان على صحته.

آسر كشف أن نتيجة التحليل لم تظهر بعدن لكنه أراد اختبار إصابته بـ "كورونا" بنفسه، حيث نشر مقطع فيديو، على خاصية ستوري" بموقع "انستجرام"، ظهر فيه وهو يأكل بصلة.

الفنان المصري أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "التحليل لسة ماطلعش بس البصلة مالهاش طعم.. يبقى إيه؟ كورونا؟".

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من مهرجان الجونة، ومنهم مطرب الربا ويجز، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة، والفنانة ميس حمدان.