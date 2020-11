شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."Let Him Go" يتصدر شباك التذاكر بـ 4 ملايين دولار رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Let Him Go" ، وهو دراما مشوقة أفضل افتتاح محلي في ستة أسابيع وسط التحديات المستمرة التي تفرضها أزمة COVID-19، حيث حقق الفيلم 4.1 مليون دولار من 2454 شاشة سينما ، وهو أعلى إجمالي في ستة أسابيع وسط التحديات التي يمثلها جائحة COVID-19 المستمر. Advertisements وتدور أحداث الفيلم حول معاناة نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما ابنهما الوحيد، وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة، يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد. واحتل المركز الثاني فيلم الرعب come play الذي حصد في ثاني اسبوع عرض مليون و730 الف دولار امريكي وفقا لموقع box office mojo. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.

