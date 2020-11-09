شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس فى جولة مع طفلته ويلا بشوارع لوس أنجلوس بدون أمها صوفى تيرنر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جو جوناس، يعيش فترة سعيدة من حياته بعد استقبال مولودته الاولي "ويلا" من زوجته النجمة العالمي صوفي تيرنر، حيث شوهد اليوم وهو يتجول برفقتها في شوارع لوس أنجلوس الامريكية بالرغم من الموجه الباردة التي تتعرض لها الولاية خلال الساعات الماضية.

والتقطت عدسات المصورين، النجم صاحب الـ 31 عاماً، وهو يتجول برفقه ابنته "ويلا" وهي داخل عربتها الخاصة التي يقوم بجرها، ليلعب دور الأب بشكل جيد، في ظل غياب النجمة العالمية صوفي تيرنر صاحبة الـ 24 عاماً، التي سمحت له بخوض الجولة بمفرده.

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وظهر جوناس في الصور التي التقطت له ونشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهو يرتدي بنطال باللون الأزرق، وغطاء رأس وسترة باللون الأسود، وحذاء رياضى، وهو يسحب عربة الأطفال المغطاه ببطانية لحماية طفلته من الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وكان أخر ظهور للنجم العالمي برفثقه زوجته صوفي تيرنر، وهما يهنأن جو بايدن وكامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية التي نصب فيها ريساَ رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية على حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، النجمة العالمية صوفي تيرنر، التى نشرت صورة لـ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها لتهنئته بالفوز في الانتخابات الامريكية.