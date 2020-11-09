شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى عن صورتها بالتصميم الفرعونى: "بغيظ" سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت الفنانة هالة صدقي صديقتها الفنانة سوسن بدر من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث نشرت صورة لها بإطلالة تميزت بتصميم مستوحي من مصر القديمة، وعلقت عليها بكتابة : "بغيظ سوسن بدر"، وذلك بعدما اشتهرت الأخيرة بالظهور بتلك الطريقة.



الفنانة هالة صدقى

ويشار إلى أن الفنانة سوسن بدر، سبق وعلقت على ردود الأفعال حول جلسة تصويرها بالإطلالة الفرعونية، وقالت إنها كانت مطلوبة لغلاف مجلة أمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا فى العالم كله، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح تلك الجلسة.

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وأوضحت سوسن بدر، فى حوار سابق لها مع الفنانة ليلى عز العرب، والإعلامى ياسمين فهمى، فى برنامج «إحنا الستات»، أنها لم تغضب من "الكوميكسات" والتعليقات الساخرة على صورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "أنا بموت فى خفة دم المصريين، جالى كمية كوميكس مضحكة جدًا، الناس ركبونى العجلة الحربية فى الكوميكس، الناس دمها شربات، وواحد بعتلى بيقولى واحد آمون بالنعناع".

ولم تكن هالة صدقى الوحيدة التى تسير على نهج تقليد سوسن بدر، فقد سبقها النجم فتحى عبد الوهاب، الذى سبق وظهر أيضًا بزى فرعونى، موجها رسالة لأشهر فنانة تظهر فى هيئة الشخصيات الفرعونية، وهى النجمة سوسن بدر التى اشتهرت بملامحها الفرعونية، حيث ظهرت موخرًا بأكثر من جلسة تصوير وهى تجسد دور الملكة الفرعونية بإتقان شديد، وكتب عبد الوهاب – حينها - تعليقًا على صورته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "مع تحياتى لمدام سوسن بدر".