شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عزت العلايلى يكشف كيف كان سببًا فى إنشاء مسرح التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله خلال ندوة الفنان عزت العلايلى التى أقامها مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ٣٦ والذى يرأسه الأمير أباظة، إن عزت العلايلى قامة كبيرة وفى الشرق أنى أعرفه ، وأتذكر أننا كنا نقدم مسلسل الملك فاروق وخلال العمل وجدت إتصال من عزت العلايلى وسألني " أنت شفت مصطفى النحاس قبل كدا " قلتله لا بس حاولت اقربله قالى أنت عامل مصطفى النحاس بالفعل، شعرت بفخر كبير إن تلك الشهادة من الفنان عزت العلايلى .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، قدمنا سويا من وقت قريب مسلسل وكنت أقوم بدور أخوه وكنت أسعد للغاية عندما أجتمع معه فهو حكاي عظيم فدائما كنت " انكشه" كى يحكى فى التاريخ العريق ومسيرته الفنية ومسرح التلفزيون فنحنا نحتاج للعديد من الندوات لنتحدث عن عزت العلايلى .

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وجاء رد عزت العلايلى على كلام الفنان صلاح عبد الله قائلا ، بمناسبة مسرح التلفزيون كنت من أوائل الذين عينوا فى مبنى الاذاعة والتلفزيون وطلبت من دكتور حاتم حينها أن نقدم مسرح فقال لى سأحضر لك دعوة لتسافر لإنجلترا وتعمل دراسة عن المسرح وبعد عدة أيام طلب مقابلتى وقال لى ستسافر لندن تعمل دراسة شاملة عن المسرح وستذهب لبلد شيكسبير سيكون هناك احتفالية بمرور ٤٠٠ عام على مولده وتعود بالدراسة وبالفعل عودت بعد ثلاثة أشهر بدراسة وافية وطلب أن أرشح شخص يكون مسئول عن مسرح التلفزيون وحاولت إقناع أستاذى السيد بدير ومن هنا بدأت مسارح التلفزيون التى شارك فيها كم كبير من العظماء .