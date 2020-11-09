شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لابن توم هانكس بعد سخريته من هزيمة ترامب بلهجة أفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شيت توم هانكس، الى حملة سخرية ضخمة خلال الساعات الماضية، بعد سخريته من هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد صراع شرس استمر لعدة ايام استطاع بايدن حسمها في اللحظات الاخيرة.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الواقعة بدأت بنشر شيت صاحب الـ 30 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، للاحتفال بفوز بايدن، على طريقة تقليد ساخرة باللغة جاميكا الشهيرة التي تعتبر لغة انجليزية ممزوجة باللهجة الافريقية والتي تعد عنصرية واضحة.

وسرعان ما بدأ شيت الفيديو بتعاطف مع هزيمة دونالد ترامب ويبدو أنه طلب من أتباعه إظهار "بعض الاحترام" له، وسرعان ما تحولت لكنته قائلاً: "مرحبًا يا رفاق ، أريد فقط أن أقول إنكم تعلمون انه سوف يغادر ترامب منصبه، وأعتقد أنه من المهم أن نتذكر أنه كان الرئيس، لذا يجب أن نظهر بعض الدقة"، ليختتم الفيديو بوصف ترامب بلفظ خارج على اللكنة الجاميكية.

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وعلى الفور تلقي نجل الممثل العالمي توم هانكس، عدد كبير من الانتقادات من قبل متابعيه الذي بلغ عددهم حوالى 350 ألف متابع عبر موقع انستجرام.

وكانت النجمة العالمية ريتا ويلسون، زوجة الممثل العالمي توم هانكس، قد حرصت على المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية الامريكية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تضع شارة التصويت في الانتخابات، لمطالبة متابعيها بالمشاركة في التصويت من أجل اختيار رئيس للولايات المتحدة الامريكية.