شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى مازحة: عزت العلايلى بيحب الستات والنجم يرد " أنتوا ملايكه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة إيناس الدغيدي خلال ندوة الفنان عزت العلايلى الذى أقامها مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ٣٦ الذى يرأسه الأمير أباظة، لم أتحدث اليوم عن عزت العلايلى الفنان إنما سأتحدث عن عزت العلايلى وراء الكواليس فقد عملت معه عندما كنت مساعد مخرج وطالبة فهو إنسان بمعنى الكلمة يسأل على الجميع وتشعر وكأنه واحد من عائلتك .

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي ، أتذكر فى فيلم " لا عزاء للسيدات " بطولة فاتن حمامة ، كانت فاتن حمامة " عاملة له ألف حساب " وطلبت منى أن نقوم بعمل أكثر من بروفة حتى اعرف سكة عزت العلايلى قبل التصوير ، ففاتن حمامة لم تطلب مثل هذا الطلب من قبل ولم تعمل لأى ممثل هذا الحساب وحتى لو حدث لم تحدث بهذه الصراحة فهذا معناه أن عزت العلايلى إنسان وفنان وفوق كل ذلك بيحب الستات، فرد عليها عزت مازحا " هوأنتوا ستات " أنتوا ملايكة .

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كما قال الناقد طارق الشناوى ، فى حضرة عزت العلايلى لابد أن نسمعه فقط ، هناك نوعان من النجوم نوع ممنوع اللمس والنوع الاخر بالاحضان ، وعزت العلايلى من نوع بالأحضان اى أنك تشعر بأنك قريب منه وهو عنده الإنسان أسبق من الفنان ، واتذكر أن الفنان محمود حميدة كان قدم دراسة سريعة عن فن الاداء الممثل عند عزت العلايلى وكان من أفضل ماسمعت عن عزت العلايلى ، ويشرفنى دائما عندما اكون خارج البلاد فى مهرجان ويكون موجود عزت العلايلى يتصدر الموقف دون دعوة وبناءا على رغبة عيون المحبين من كل الدول العربية .