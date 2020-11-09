شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الاسكندرية يكرم عزت العلايلى ويهديه علم الدورة ٣٦ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة ٣٦، برئاسة الناقد الأمير أباظة، الفنان الكبير عزت العلايلي، تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي أثري تاريخ السينما المصرية به، كما تم اهدائه علم الدورة التي تحمل اسمه خلال الندوة التي أقيم على هامش تكريمه بالمهرجان.

وقال الفنان عزت العلايلى، فى البداية أتقدم بالشكر والإمتنان لكل من ساعدنى فى مشوارى الفنى سواء على المستوى الفكرى أو المستوى الإنتاجي وتحية وتقديروإحترام لكل الفنانين الذين وقفت أمامهم كممثل مؤدى كان المشوارصعب والصعوبة تكمن من خلال عظماء هذا الفن، أسماء كثيرة تمر أمامي الأن أكن لهم كل الذكرى العطرة ولا أستطيع أن أنسى زملائه الذين فقدناهم وأرجو من الحاضرين أن نقف دقيقة حداد على أرواحهم .

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وأضاف العلايلى ، الفنان لابد أن يقتنع بما يقدم فإن لم تقتنع لا تقبل العمل ، فمن يتقدم فى هذا الوسط هو من رفض ومن تأخر هو الذى قبل دون إقتناع ، وفى حياتى كنت حريص جدا على إحترام المتلقى وأعتبره ناقد خاص لى ، ولم أستهين بأى عمل سواء فى السينما أو المسرح أو التلفزيون ، ولابد أن نعى أن مصر تمر بمرحلة صعبة ونحن فى مصر لدينا ادباء وكتاب وفنانين ارجوهم أن يواصلوا لأننا فى أشد الإحتياج لهم ، الفنون والاداء هو جزء مهم من قيام أى دولة ومن يعلى من شأن مصر وهى عالية الأن هى الفنون والأداء ، فكم من فنان يحترم فنه وجمهوره وأدمية الناس أقل له إحتراما وإجلالا.