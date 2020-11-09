شكرا لقرائتكم خبر عن ضمبل 20 كيلو وتمرينة رجل.. ملامح جلسة التصوير الجديدة لـ كريس هيمسوورث..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم العالمي كريس هيمسوورث، عضلاته في أحدث جلسة تصوير لاحدي المجلات العالمية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس رياضية ويخضع لتمرينة عن طريق رفع بعض الأوزان ولعب تدريبات للقدم عن طريق ركل الحبل الشهير ليظهر ملامح جسده الممشوق الذي يشتهر به.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فان النجم العالمي صاحب الـ 37 عاماً، ظهر في جلسة التصوير الجديدة الخاصة بماركة الساعات السويسرية الفاخرة TAG Heuer، وهو يرتدي ملابس رياضية، حيث انه يشتهر بتلك المظهر في اعماله السينمائية.

وظهرالنجم العالمي صاحبة شخصية thor الشهيرة، وهو يرفع بعض الاوزان ويرتدي الساعة الفاخرة التي أصدرت بعض الاشكال الرياضية مؤخراً، ليتجول لعارض أزياء وسط توقف تصوير فيلمه Thor: Love and Thunder لعدة ايام لحين الانتهاء من تجهيزات اللوكيشن الجديد.

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وكان قد أعلن هيمسوورث في سبتمبر الماضي عن انه لن يتوقف عن تجسيد شخصيته الشهيرة Thor، حيث قال لـ إيلي مان البولندى في احدى لقائاتهما انه لن يتقاعد عن تجسيد تلك الشخصية واصفاً السؤال بالمجنون.

فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، يعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" وحقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.