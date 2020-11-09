شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تشارك فى "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكى بعد مفاجأة الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة بشرى بشكل رسمي لأبطال مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، حيث من المقرر أن تبدأ بشرى تصوير مشاهدها الأيام المقبلة، وتجسد بشرى دوراً محورياً في أحداث المسلسل .

وفى السياق ذاته، انتهى فريق عمل المسلسل من تصوير أسبوعين من الأحداث، التي تتناول قصة من قصص تضحيات أبطال الشرطة والجيش في حماية البلاد، حيث يصور فريق المسلسل يومياً في مناطق متفرقة في القاهرة وضواحيها .

بشرى تألقت الأسابيع الماضية في مهرجان الجونة، حيث تشغل منصب مدير العمليات بالمهرجان منذ أن نشأ في مدينة الجونة الساحرة لمدة 4 دورات كاملة، وشهد المهرجان حضور كبير من الفنانين، في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم ، وشهدت الدورة الرابعة من المهرجان خطوبة بشرى في مفاجأة سارة لها، من أصدقائها الفنانين وابرزهم خالد الصاوى .

يشار إلى أن بشرى قدمت أخر أعمالها الدامية بمسلسل "القمر أخر الدنيا"، الذى عرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، هدى االتربى، ساندى على، وأخرون، تأليف محمود الوردانى، اخراج تامر حمزة .