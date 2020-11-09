شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز عن ذئاب الجبل: المسلسل مبطلش عرض طوال 27 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم أحمد عبد العزيز بمرور 27 عاماً على عرض مسلسله "ذئاب الجبل"، الذى عرض عام 1993، من إخراج مجدى أبو عميرة، وشارك في بطولته سماح أنور، صلاح عبد الله، عبد الله غيث، وآخرون، حيث يحتفل أبطال المسلسل مساء اليوم مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة".

الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، صرح لـ"الخليج 365"، أنه يشعر بحالة اندهاش، لمرور الزمن دون أن يشعر، ولا أعلم "هل سرقنى الزمن" أو سرقتنى الأيام "، مشيرا إلى أن ذئاب الجبل تضمن ظاهرة قوية وهى أن المسلسل "مبطلش عرض" لمدة 27 سنة، لا يمكن أن تتنقل بين القنوات إلا وأن تجد المسلسل يعرض.

وأوضح عبد العزيز، أن مسلسل "ذئاب الجبل" يمثل له أحد ابرز وأهم الاعمال التى قدمها خلال مسيرته، حيث إنه قدم العديد من الاعمال التي ظلت في وجدان الناس حتى وقتنا، ومنها "البحار مندى" الوسية، من الذى لا يحب فاطمة، لا إله إلا الله، المال والبنون، وغيرها من الأعمال التي حققت النجاحات الكبيرة، لافتا إلى أنه تعاون من خلال تلك الأعمال مع كبار المؤلفين والمخرجين .

يشار إلى أن أحمد عبد العزيز قدم آخر أعماله الفنية بمسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته أحمد العوضى، نبيل نور الدين، هشام سليم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى.