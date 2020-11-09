شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: عزت العلايلى رفض ياخد منى فلوس فى فيلم "نظرية الجوافة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن عزت العلايلي اسم مشرف للسينما المصرية كلها، وأضافت:" أنا بحييه لحبه لفنه ولوطنه، لأن الفن بيصدر صورتنا للعالم كله، وهو قدوة لينا وبنتعلم من فنه واخلاقياته ووطنيته، وبشكره على كل حاجة قدمها لينا".

وتابعت خلال ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى موجهة حديثها للفنان الكبير:" أنا سعيدة اني مثلت معاك، لاني كنت لسه في بداية مشواري وحضرتك وقفت جنبي وساعدتني َاديتني نصايح بمشي بيها حتى وقتنا هذا".

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وقالت: "لن انسى عندما طلبت منك تكون ضيف شرف في فيلم "نظرية الجوافة" لم تتأخر لحظة، ورفضت تاخد مني أي فلوس، من حبك في الفن، فشكرا على وقوفك جنب الجميع وتشجيعك لهم، وانا بعتبر نفسي تلميذتك النجيبة".

واختتمت: "تعودنا منك على الأعمال الدرامية ولكن فاجأتنا على المسرح في دور كوميدي، فاحنا بنطالبك بأعمال كوميدية، واحنا بنشكر مهرجان الاسكندرية على تكريمك".



































































