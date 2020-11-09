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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين مستعينا ببصلة فى انتظار تحليل كورونا: "ملهاش طعم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم آسر ياسين فيديو قصير عبر حسابه على موقع انستجرام من خلال خاصية الاستوري، وهو يأكل بصلة، ويقول :"هي بتحرق بس ملهاش طعم شوية،"، تاركاً الإجابة لمتابعيه عما إذا كان ذلك يعني إصابته بكورونا أم لا، كما علق على ذلك بكتابة : "التحليل لسه ما طلعش بس البصلة ملهاش طعم".
ويأتي ذلك بعدما سادت حالة من القلق انتابت محبي النجم آسر ياسين وذلك بعد تردد أخبار إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعدما أعلن أكثر من فنان خلال الفترة الأخيرة إصابتهم بـ"كوفيد 19"، إلا أنه وخلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فى وقت سابق أول أمس نفى كل ما تردد إلى الآن بشأن صحة إصابته بالفيروس.
اسر ياسين يأكل بصلة
وأكد آسر ياسين وقتها أنه يعانى من دور برد، وهو ما دفعه إلى إجراء مسحة كإجراء احتياطى ليتأكد من خلالها عما إذا كانت تلك الأعراض لها علاقة بفيروس كورونا أم لا، وإلى الآن لم تظهر النتيجة، مؤكداً تمنياته أن تكون سلبية في النهاية.
من ناحية أخرى سبق وخطف النجم آسر ياسين الأنظار أثناء مشاركته على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث ظهر برفقة زوجته وأبنائه فى أكثر من مناسبة، كما حرص مؤخراً على مشاركة فرحة الفنانة درة بزفافها، حيث تداول رواد السوشيال ميديا أكثر من فيديو له أثناء تواجده فى الفرح.
وكانت الفنانة زينب غريب كشفت فى وقت سابق عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستورى عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.
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