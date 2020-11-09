محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
عبر خاصية القصص القصيرة، بموقع إنستجرام"، نشر الفنان آسر ياسين فيديو جديد، ظهر خلاله يتناول قطعة من البصل.
وقال آسر في الفيديو "جميلة جدا هي بتحرق بس ملهاش طعم شوية يعني"، ليكتب في تعليقه على الفيديو "التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى ايه"، وطرح سؤال على الجمهور، "تفتكروا كورونا؟"، وطالبهم بالاختيار في الإجابة عليه بين "نعم" أو "لا".
جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بـ100 وش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو| قبل ظهور نتيجة تحليل كورونا".. آسر ياسين: "البصلة ملهاش طعم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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