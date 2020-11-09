بالصور والفيديو| قبل ظهور نتيجة تحليل كورونا".. آسر ياسين: "البصلة ملهاش طعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر خاصية القصص القصيرة، بموقع إنستجرام"، نشر الفنان آسر ياسين فيديو جديد، ظهر خلاله يتناول قطعة من البصل.

وقال آسر في الفيديو "جميلة جدا هي بتحرق بس ملهاش طعم شوية يعني"، ليكتب في تعليقه على الفيديو "التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى ايه"، وطرح سؤال على الجمهور، "تفتكروا كورونا؟"، وطالبهم بالاختيار في الإجابة عليه بين "نعم" أو "لا".

جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بـ100 وش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.