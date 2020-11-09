عزت العلايلي: ندرس عودة تقديم "أهلا يا بكوات" على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- حازم جودة:

قال الفنان عزت العلايلي، إنه وفريق عمل مسرحية "أهلا يا بكوات"، كانوا قد اتخذوا قرارًا بإعادة تقديم مسرحية "أهلا يا بكوات"، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد، حال دون تحقيق الأمر.

وأضاف في ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة 36 التي تحمل اسمه من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط: "ندرس حاليًا عودة تقديم المسرحية والتحضير لها"، مؤكدًا أنه يفخر بالنجاح الذي حققه العرض وشرف كبير له أن يعيد تقديمه.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "المخرج عمر عبدالعزيز، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمود حميدة، الفنان صلاح عبدالله"، وسهير ترك أرملة الفنان الراحل فريد شوقي.