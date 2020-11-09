بالصور| نجوم الفن يلتزمون بـ"الكمامة" في ندوة تكريم عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي.

وكان بين الحضور الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان صلاح عبدالله والمخرج عمر عبدالعزيز، والتزم الجميع بالكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن المهرجان أقام أمس الأحد، 3 ندوات وهي: تكريم اسم مدير التصوير الراحل عبدالعزيز فهمي، واسم الفنان الراحل فريد شوقي بحضور أسرته، والمخرجة إيناس الدغيدي.