عزت العلايلي يتذكر نجومًا رحلوا ويتحدث عن مسيرته في "الأسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نظم مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، ضمن فعاليات دورته الـ36، ندوة لتكريم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه، بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة.

في بداية الندوة عبر الفنان عزت العلايلي عن حزنه على رحيل عدد كبير من الفنانين الكبار، الذين تأثر الجميع برحيلهم، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواحهم.

يعتز العلايلي بتاريخه الفني، مؤكدًا أنه سعى طوال الوقت ألا يتم حصره في نوعية واحدة من الأدوار، لافتًا أن المنطقة الوحيدة التي كان يتمنى العمل بها، هي تقديم أدوار الشر، لكن لم يحالفه الحظ في تحقيق ذلك، متمنيًا أن تتاح له الفرصة في الأعمال المُقبلة.

وعن أول أدواره، أشار إلى أنه قدم على المسرح دور تمثال لا يتحرك وبالطبع لا يتكلم، ورغم ذلك كان سعيدًا ودعا أسرته لتشاهده على خشبة المسرح.