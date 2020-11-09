أبرز عروض وفعاليات "الأسكندرية السينمائي" اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواصل مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، فعاليات دورته الـ36، لليوم الثاني على التوالي، وأبرزها:

عُرض اليوم في سينما رينيسانس، الساعة 12 ظهرا الفيلم الألباني "بحيرتي"، ويتناول قصة "كريستو" وهو مراهق ذكي يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية، حيث كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي" هنا يفكر كريستو في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل". وينظر كريستو من النافذة ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي مقسم على حدود ثلاث دول من دول البلقان – ألبانيا ومقدونيا واليونان من أجل إعالة أسرته، مستخدما قاربه ومعرفته بمياه البحيرة أصبح كريستو مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الجانب المقدوني.

الفيلم بطولة اريتون بولوزاني، تريستان هاليالج، فيدران زيفوليش، إليا زاهاريا، لويزا تشوفاني، بيرس هاسكو، جولي إميري، ميريانا ديتي ومن إخراج جيرج تشوفاني.

وفي الثانية والنصف ظهرًا، الجمهور على موعد مع فيلم "خذني إلى مكان لطيف" من هولندا والبوسنة، ويروي قصة ألما من هولندا التي تسافر إلى البوسنة لزيارة الأب الذي لم تقابله من قبل بالتعاون مع ابن عمها إمير اللامبالي، وصديقها المقرب الجذاب دينيس، ويشرعون في رحلة برية ومغامرة لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد عبر قلب البلاد الحارق.

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الفيلم بطولة سارة لونا زوريتش، لازار دراجوجيفيتش، إرناد برنافوراك، سانيا بوريتش، ماريو نيزوفيتش، إمير هادزيهافيزبيجوفيتش، ومن إخراج اينا سيندياريفيتش.

الساعة 5 مساء عرض الفيلم اللبناني "مفقود"، يعقبه ندوة يديرها الناقد طارق الشناوي.

ويتناول قصة "ساري" الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ينسى تفاصیل المرة الأخيرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول "ساري" أن یثبت برائته كي يخرج ويكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا يملك الأدلة الكافية ليثبت أنه لم يقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

الفيلم من بطولة أيمن الغالي، ناتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد.