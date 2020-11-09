خاص| أمينة خليل: "زعلت لانتهاء الجونة".. و"خايفة من عرض حظر تجول بالقاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلمها "حظر تجول" في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت أمينة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول مرة في حياتي يكون ليا فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مبسوطة وخايفة جدا يا رب يعجب الجمهور".

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"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، وكامل الباشا.

أمينة كانت قد حرصت على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وعنها قالت "زعلت إنها انتهت، كنت موجودة من الأول وحريصة على التواجد الأسبوع كله عشان بحب اتفرج على الأفلام".

وعن رأيها في الدورة الرابعة، أعربت عن سعادتها بالأفلام التي تم عرضها، مضيفة "حاولت بقدر الإمكان أشوف أكبر كم أفلام ممكنة، بس دي أقل سنة أنا شفت فيها أفلام، لإن كان عندي شغل كتير أوي، كنت مهتمة إني أعمله خلال فترة المهرجان"، مشددة على أن المهرجان مازال متمسكا بجودة أفلامه والفعاليات التي تقوم على هامشه.