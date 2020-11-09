صورة..البوستر الرسمي لألبوم أنغام الجديد "مزح"

نشرت الفنانة أنغام، البوستر الدعائي لألبومها الخليجي الجديدة "مزح"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمن البوستر ظهور أنغام بفستان أبيض مع شعر قصير، وعلقت بموعد طرح الألبوم" 11 نوفمبر 2020".
ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر
بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح
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وكان آخر إصدارات أنغام الغنائية، من خلال كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع: تميم.
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