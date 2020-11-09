عمرو سلامة: ما وراء الطبيعة تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول في العالم

كشف المخرج عمرو سلامة، عن تصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قوائم أعلى مشاهدة في عدد من دول العالم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
علق "سلامة" عبر صفحته قائلًا: "تحديث.. مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد أن تصدر قوائم الأعلىمشاهدة في معظم البلدان العربية".
وتابع: "دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول في العالم، مثل: فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، وأيضًا الهند وبنجلاديش وتركيا وأوكرانيا.. ومازلنا نحلم بالمزيد".
ويذكر أن يعرض مسلسل "ما وراءالطبيعة"، مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
كما أنه من المقرر أن يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
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