فيديو.. الشاعر تامر حسين يحتفل بأغنيته "قولني كلام"

نشر الشاعر تامر حسين، مقطع من احتفالية أغنية "قولني كلام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمن الفيديو احتفال حسني، بأغنيته الجديدة "قولني كلام"، التي طرحها

يوم السبت الماضي، وعلق تامر على الفيديو،قائلاً:"أول إمبارح إحتفال (قولنى كلام )متشكر ياتامر جداً على دعوتك الكريمة وترحيبك وإهتمامك وذوقك معايا".

أغنية "قولني كلام"، حققت أكثر كلمات: تامر حسين الحان: تامر علي توزيع و ميكس و ماستر: علي فتح الله، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها.

https://www.instagram.com/p/CHXXE7SASHf/