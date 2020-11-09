محمد محيي يسجل أكثر من 300 ألف مشاهدة بأغنية "بعدنا"

سجل الفنان محمد محيي، بأغنية "بعدنا"، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع:محمد رحيم، ويقول مطلعها"بعدنا ..

بعدنا في يوم ما أتواعدنا ... بعدنا وليلة معادنا بإيدنا .. كسرنا قلوبنا وإيدنا شموعنا طفيتها دموعنا ويومها .. وداعنا وجعنا رجعنا ليوم ما ابتدينا رضينا بألمنا.... بعدنا .. بعدنا أخدنا قرارنا وبعدنا".

يذكر ان آخر إصدارت محيي الغنائية كانت من خلال أغنية "قضية"، التي طرحت خلال أغسطس الماضي، حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمـات : رضا أمين ألحان: مصطفي عوض توزيع فهد.

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