فيديو.. أغنية "وانت في حضني" لـ حميد الشاعري تحقق أكثر من 530 ألف مشاهدة

سجل الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة "وانت في حضني"، أكثر من 530 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كلمات : هاني الصغير الحان توزيع : حميد الشاعري، ويقولمطلعها"وانت في حضني اناتسكت كل الدنيا تبقى سكات بتقرب تبعد كل المسافات سكات بتقرب تبعد كل المسافات ياللي جمالك ماتقالش في حكايات وانت في حضني اناوانت في حضني انا بسرح جوة عنيك زي المولود ياللي وهبته حنين وحنان ووجود وانت معايا بحس ان انا موجود وانت في حضني انا". معايا بحس ان انا موجود وانت في حضني انا". اقرأ أيضاً..في 3 أيام.. حميد الشاعري يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "وانت في حضني" Advertisements يذكر ان أحدث الإصدارات الغنائية لـ حميد الشاعري، كانت من خلال أغنية" هلهلي"، التي حققت أكثر من 500 أف مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.

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