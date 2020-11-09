في يومين.. تامر حسني يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "كرهتني في الحب"

حققت أغنية "كرهتني في الحب"، للفنان تامر حسني، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في ويمن من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد البوغه الحان: محمود الخيامي توزيع : طارق عبد الجابر، ويقول مطلعها"حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا

وانت فُراق حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا

وانت فُراق كُنت هديه هَديتك

بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق".

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يذكر ان تامر قد طرح مساء أمس أغنيتان دفعة واحدة، وهما"كرهتني في الحب، قولني كلام"، وحققت الأخيرة أكثر من 3مليون مشاهدة ، في عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:علي فتح الله.