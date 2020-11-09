في يومين.. تامر حسني يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "كرهتني في الحب"

حققت أغنية "كرهتني في الحب"، للفنان تامر حسني، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك في ويمن من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد البوغه الحان: محمود الخيامي توزيع : طارق عبد الجابر، ويقول مطلعها"حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا
وانت فُراق حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا
وانت فُراق كُنت هديه هَديتك
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يذكر ان تامر قد طرح مساء أمس أغنيتان دفعة واحدة، وهما"كرهتني في الحب، قولني كلام"، وحققت الأخيرة أكثر من 3مليون مشاهدة ، في عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:علي فتح الله.
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