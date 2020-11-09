تراند اليوم : شريف رمزي: حبيت من جدي “صلاح ذو الفقار” الحياة والتمثيل ونادي الزمالك

قال الفنان شريف رمزي، إنه يحرص على الاحتفال بعيد ميلاد والدته كل عام، وذلك لأنها كانت أهم شيء في حياته، مؤكدا: “بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير، وأمهاتنا من صنعتنا.. الأم السند والضهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم، وكل عام أكتب منشورًا عن والدتي في عيد ميلادها”.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن والدته انفصلت عن والده منذ أن كان طفلًا صغيرًا، وكان عمره 3 سنوات وقتها، قائلا: “عاصرت جدي صلاح ذو الفقار وكنت أحضر معه وحبيت التمثيل من خلاله وكمان الحياة”.

وأكمل شريف رمزي، أن الفنان الكبير صلاح ذو الفقار كان دائم التردد عليهم، وكان رجلًا استثنائيًّا على حد قوله، مضيفا: “كان فنان عظيم وبيحب يبني اللي قدامه، وأنا بالصدفة طلعت بحب حاجات كتير زيه منها الألوان وحب نادي الزمالك وتفاصيل كتير جدًّا”.

وحرص النجم شريف رمزي على الاحتفال بعيد ميلاد والدته ليلى صلاح ذو الفقار من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر أكثر من صورة لهما معًا،

Advertisements

وعلق عليه قائلا: “عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي، وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك”.

ونشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور، تجمعه بالفنان خالد الصاوي، وذلك أثناء وجودهما في الجونة، وتحديدًا من أجل المشاركة في حفل زفاف النجمة درة،

حيث ظهر الثنائي وهما مندمجان في حديث ضاحك، وعلق شريف رمزي على الصور قائلا: “حينما أجتمع أنا وخالد الصاوي في مكان بتكون دي النتيجة دايمًا”، كذلك نشر شريف فيديو يجمعه بالصاوي، وهما يغنيان أغنية لعمرو دياب في حفل الزفاف.

