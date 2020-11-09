تراند اليوم : موقف محرج لوائل جسار في الموسيقى العربية بعد نسيانه كلمات”خليني ذكرى”

أحيا الفنان اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما وسط جمهوره، وذلك على مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 29.

وتعرض وائل جسار لموقف محرج خلال غنائه أغنية “خليني ذكرى” وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث فاجأهم بتوقفه عن الغناء لدقائق بسبب نسيانه لكلمات الأغنية، ليبرر الموقف قائلا: “أكيد كورونا السبب.. الله يلعنها”، ثم سأل الجمهور: “هي كورونا بتنسي ولا أنا كدة طبيعي؟”.

ووجه وائل جسار التحية للحضور ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقال: “ربنا دائما يحمي مصر إن شاء الله ويبعد عنكم وباء كورونا اللي خارب الدنيا ويبعد عنكم كل شر”.

وتابع: “أكيد أنا فرحان بوجودي للعام الثالث على التوالي في دار الأوبرا ومدين ليكم من كل قلبي، وأشكر وزيرة الثقافة ومديرة المهرجان على الإنجاز الرائع دا في ظل الظروف الصعبة”.

وقدم وائل جسار باقة من أغانيه المميزة التي تنال إعجاب الجمهور ومنها “غريبة الناس”، ” بتوحشيني”، “موجوع”، “مشيت خلاص”، “حلم حياتي”، ” أنت مين ياللي أنا مش عارفك”، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

