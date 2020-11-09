تراند اليوم : شاهد – عمرو دياب شبع واحد عاكس دينا الشربني ضرب مبرح

انتشر بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يعتدي على أحد معجبيه في إحدى الحفلات حيث قام بأخذ الهاتف المحمول منه وهو يحاول تصويره.

وظهر عمرو في الفيديو وهو ينزل من على المسرح متجهاً إلى المعجب الذي كان يصوره ليمسك التليفون المحمول من يده، في حين حاولت دينا الشربيني أن تمنعه، إلا أنه دفع يدها وتوجه للمعجب ليأخذ الهاتف من يده

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.

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من ناحية أخرى طرح دياب أغنيته الجديدة “الجو جميل” عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته “أهي أهي”. وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل.

وكان عمرو دياب، طرح منذ أيام قليلة أغنيته “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف إنريكي بيرمودز “جيتار فلامنكو”، ثانوس ستافريديس “أوكرديون”، ديميتريس لاباس “أوكرديون”.