تراند اليوم : كريم فاهمي جاور القمر مع ياسمين رئيس – إتفرج

يواصل الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين رئيس تصوير فيلمهما “جارة القمر” الذي يجمع بينهما.

وشاركت ياسمين رئيس عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram صور وفيديو من كواليس تصوير الفيلم.

ويعتبر فيلم “جارة القمر” هو التعاون الرابع لياسمين رئيس مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والذي انطلق تصويره فبراير الماضي وتأثر بظروف فيروس كورونا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس “ليلى” وكريم فهمى “شادي”، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

ويشارك فى بطولة الفيلم، مع كريم فهمي وياسمين رئيس كل من، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكى.



