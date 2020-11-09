تراند اليوم : نرمين الفقي غطت علي الكل في نصيبي وقسمتك – إتفرج

شاركت النجمة نرمين الفقي، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وجمعت الصورة الفنانة نرمين الفقي، بالنجم أحمد زاهر، والنجمة هيدي كرم، في أثناء التحضير لعمل فني سيجمعهم باسم “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.

وكتبت الفنانة نرمين الفقي على الصورة، معلقة “باقي ايام على انتهاء التصوير”.

جدير بالذكر أن حكاية “ما يطلبه المستمعون”، من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3″، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.