بفيديو من الكواليس.. رانيا يوسف تعلق على أنباء إصابتها وابنتها بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - انتشرت مؤخرا أنباء حول إصابة الفنانة المصرية رانيا يوسف وابنتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد حضورهما فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

رانيا نفت صحة هذه الأنباء، من خلال مقطع فيديو نشرته، ظهرت فيه من كواليس مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، وعلقت قائلة: "أنا بطمن الناس اللي قلقت عليا علشان الإشاعة السخيفة اللي طلعت".

وأضافت: "أنا بخير الحمد لله وبنتي بخير وكلنا بخير زي ما انتوا شايفين، أنا في اللوكيشن شغالين في مسلسل "الآنسة فرح" اللي هيتعرض يوم 15 نوفمبر".

Advertisements

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت مؤخراعن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت رانيا فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليه كاتبة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، اللي هيبدأ يوم 15 نوفمبر".

وقالت رانيا يوسف في الفيديو عن شخصيتها في المسلسل: "ديدا حكاويها مخلصتش ولسه في حاجات كتير شقية هتعملها".