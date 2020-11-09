صور.. تعرف على سعر جاكيت ياسمين صبري بعد ظهورها به في منزلها

رنا صلاح الدين - نشرت منذ أيام الفنانة ياسمين صبري صورة لها أثناء تواجدها في منزلها، وهي تجلس على أريكة فيه، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت ياسمين مرتدية ملابس سوداء وفوقها جاكيت لونه أبيض.

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وعلمنا أن الجاكيت ينتمي لماركة "Gucci"، وسعره 2200 دولار، أي ما يقارب الـ35 ألف جنيه مصري.

وتعرضت ياسمين صبري للإنتقاد بعد نشرها لهذه الصورة، التي أوضحت فخامة منزلها وحرصها على ارتداء الملابس والإكسسوارات باهظة الثمن، والتي تنتمي إلى الماركات العالمية.

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سعر جاكيت ياسمين صبري

وأعلنت مؤخرا ياسمين صبري عن عزمها خوض المنافسة في المارثون الرمضاني المقبل، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن تواجدها في المنافسة بشكل رسمي سواء من جانبها أو من جانب الشركة المنتجة للأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها بطولته كلا من الفنانين، أحمد مجدي، وأيتن عامر، ودياب، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقع عادل.