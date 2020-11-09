هالة صدقي: صعب أرجع لأبو أولادي ولكني أحترمه لهذا السبب

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي أنها من الصعب أن تعود لزوجها ووالد أبنائها، بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينهما.

هالة قالت: "صعب أرجعله، لكن هو أبو ولادي وأنا بحترمه وبقدره وبكن له كل احترام لأن ولادي بيحملوا اسمه"، لافتة إلى أنها تلقت الكثير من عوض الزواج من المتابعين، لكنها لا تفكر في الزواج مجددا.

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، قد اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

كما اتهمها بالاستيلاء على أمواله البنكية وبيعها لنفسها قطعة أرض تعود ملكيتها له بموجب توكيل عام منه لها.