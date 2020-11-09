إلهام شاهين عن فيلم "دانتيلا": شاب أمريكي كان هيدخل الإسلام بسببه

رنا صلاح الدين - صرحت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال تواجدها في ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي، بمهرجان الإسكندرية السينمائي، إنه عندما عرض فيلم "دانتيلا" في شيكاغو حضرت ندوته وكانت فخورة به وبالمخرجة إيناس الدغيدي".

وأضافت: "وخلال الندوة وقف شخص أمريكاني متحمس وقال لها فيلمك ممكن يدخلني الإسلام عشان شاف الجواز والطلاق سهل مش زي عندهم".

وتابعت: "فخورة أني اشتغلت مع إيناس الدغيدي، وأتمني نعمل أفلام وموضوعات جديدة وندافع عن المرأة من تاني"، ووجهت حديثها لإيناس الدغيدي، قائلة: "لازم تكملي طريقك اللي بدأتيه".

وأكملت: "أنا عاوزة أحيي مهرجان الإسكندرية عشان كرم إيناس الدغيدي، لأنه تكريم للفكر التنويري اللي مفتقدينه، فهي قدمت القضايا اللي الكل بيخاف أنه يقدمها، على الرغم من اقتناعهم بالقضايا التي قدمتها إيناس ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع هايهاجمه ويقوله عيب وحرام".

يذكر أن فيلم "دانتيلا" من بطولة يسا، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، ومن إخاج إيناس الدغيدي، وتم عرضه عام 1998.