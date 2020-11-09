فيديو.. محمد عساف يكشف عن أزمته في لندن

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان الفلسطيني محمد عساف لأزمة أثناء تواجده في لندن لقضاء شهر العسل، الذي تأخر لقضائه بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أنه متزوج منذ 3 أشهر.

وبمجرد أن بدأت الدول في الفتح وعودة الأمور لطبيعتها، حرص محمد عساف على اصطحاب زوجته إلى مدينة الضباب لندن لقضاء شهر العسل، ولكنه بوصوله هناك، فوجئ بإلزامه دخول حجر صحي هو وزوجته لمدة أسبوعين، وذلك لأن قرار الإقفال التام بدأ في لندن، وهو ما اضطره أن يتواجد أسبوعين في الحجر حتى يستطيع التنقل في المدينة.

ونشر الفنان محمد عساف فيديو عبر صفحات السوشيال ميديا وضح خلاله أزمته هناك، وذلك من خلال تواجده في غرفة الحجر الصحي.

https://www.instagram.com/p/CHWYbHsJDWU/?igshid=19c1ebsjohnxbembed/captioned

يذكر أن الفنان محمد عساف يعيش في إمارة دبي منذ أن سطع نجمه بعد فوزه بنسخة برنامج "أراب أيدول".