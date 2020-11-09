"كورونا وميكروب نادر".. زوجة فايق عزب تكشف تفاصيل حالته وتطلب من جمهوره الدعاء

رنا صلاح الدين - كشفت زوجة الفنان المصري فايق عزب أن زوجها نُقل إلى مستشفى العجوزة منذ 4 أيام، بعدما وصلت درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية، واكتشاف إصابته بفيروس "كورونا".

وأكدت أن زوجها مصاب أيضا بميكروب مارس النادر، والذي انتقل له أثناء إجرائه لعملية بالنخاع الشوكي مؤخرا، لافتة إلى أن الميكروب أدى إلى إصابته بالتهاب رئوي.

وتابعت أن زوجها الفنان لم يفقد وعيهن وهو حاليًا متواجد في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ويتواصل مع أسرته هاتفيًا بين الحين والآخر.

فايق عزب

Advertisements

وكان الناقد الفني مجدي الطيب، قد كشف عن إصابة الفنان المصري فايق عزب، بميكروب "مرسا" النادر، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "يعيشون بيننا.. فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا.. فايق.. عزب.. الجميل.. وأنا في غرفة "العناية"، التي أرقد فيها بمستشفى "العجوزة”، إحدي مستفيات العزل الحكومي للمصابين بفيوس "الكورونا"، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني".

وأضاف: "وبسؤالي عما إذا كان مصاباً بالكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت انه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماماً لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

فايق عزب