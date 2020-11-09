فيديو| أول تعليق لحسن شاكوش وعمر كمال بعد تأكيد هنادي مهنى دعوتهما لزفافها

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنى أنها هي من قامت بتوجيه الدعوة لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، لحضور حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

حسن شاكوش أعاد نشر كلام هنادي، على حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "ربنا يسعدك ياهنادي واحنا مش زعلانين و الف مبروك واحنا اتشرفنا اننا جينالك، ربنا يسعدك ياهنادي انتي و احمد يارب الف مبروك واحنا اتشرفنا اننا جينالك".

كما علق الفنان عمر كمال، قائلا: "ألف مبروك يا هنادى .. واحنا مش زعلانين واحنا اتشرفنا ان احنا جينالك.. شهر عسل سعيد يا حلويين".

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وكانت الفنانة هنادي مهنى قد حسمت الجدل مؤخرا، وأكدت أنها من قامت بتوجيه الدعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، لحضور حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك من خلال فيديو قامت ببثه عبر خاصية استوري على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقامت هنادي مهنى في الفيدو الذي نشرته وظهر فيه زوجها أحمد خالد صالح، بتوجيه الشكر لهم، مؤكدة أنها من قامت بتوجيه الدعوة لهم، وأن والدها الموسيقار هاني مهنى لم يكن لديه معرفة بذلك، وأشارت إلى أن منظم حفل الزفاف أحمد ياسين لم يكن لديه أي علاقة بهذا الأمر، وقالت أنها من قامت بالإتصال بهم بنفسها، وأكدت عليهم حضورهم.

وقالت هنادي في الفيدو: "أنا عزمتهم عشان هما محبوبين جدا وشرفونا ونوروا الفرح وبابا مكنش يعرف أنهم جايين وهم ناجحين جدا، ومبسوطة أنكم حضرتوا وأنا اللى كلمتهم بنفسى وعزمتهم وكفاية لأن الموضوع خد أكبر من حجمه".