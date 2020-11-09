جيل بايدن السيدة الاولى .. جو بايدن ليس زوجها الاول ووالدها ايطالي وامها عملت في التنظيف!

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الرئيس الاميركى جو بايدن وزوجته جيل بايدن

تشعل اليوم جيل بايدن​، زوجة ​جو بايدن​، المواقع لاالكترونية والصحافة العالمية بصفتها السيدة الأولى الـ 46 في الولايات المتحدة الاميركية لذا تناقلت بعض المعلومات عنها.



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هي ابنة موظف سابق في أحد المصارف الأمريكية الذي ينحدر من أصل إيطالي، أما والدتها فهي من أصول إنجليزية واسكتلندية امتهنت التنظيف.

وكانت جيل، الشقيقة الأكبر لأربع بنات، تعمل في مجال التعليم وهدفها كان دوماً إصلاح المدرسة الأمريكية اذ تعتبره المجال الاهم وكانت قد صرحت في هذا النطاق سابقاً: "أحب التعليم، وإذا وصلنا إلى البيت الأبيض سأواصل التدريس. أريد من الجميع أن يقدروا المعلمين، وأن يعرفوا مساهماتهم، ويحترموا مهنة التعليم أكثر".

جيل بايدن حاصلة على 4 شهادات جامعية، إحداها دكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير، وبقيت في الوسط الجامعي كمحاضرة بعد إكمالها دراساتها.

من الناحية العاطفية جو ليس الاول في حياتها فقد تزوجت في عام 1970 لكنها تطلقت بعد 4 سنوات، تعرفت بعدها على السيناتور جو روبينات بايدن سنة 1975 وكانت وقتها في عامها الدراسي الأخير اما هو كانأبا في الـ 33 من عمره يرعى طفليه بعد وفاة والدتهما وانتهت الامور بزواجهما.