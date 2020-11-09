شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020 وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم ايجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك لما تلمسه سموه من ضرورة دعم هذه الدور في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة "كورونا".

Advertisements وتبلغ الاعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم وهي تعد بالنسبة لدور النشر المشاركة دعما أساسيا ورافدا حقيقيا لديمومة عملها وعطائها. وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.. " يوجه حاكم الشارقة من خلال هذه القرار رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أن صحة المجتمعات واستقرارها يبدأ من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم يصبح معرض الشارقة الدولي للكتاب المعرض الدولي الأول الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها".

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