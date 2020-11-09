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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتصار الشراح تعلن إنتصارها على المرض والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
الممثلة الكويتية انتصار الشراح
بعد أيام من من دخولها العناية المركزة، ظهرت الممثلة الكويتية انتصار الشراح، بفيديو جديد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وطمأنت فيه الشراح حول تحسن حالتها الصحية وخروجها من العناية المركزة، موجهة الشكر لكل من سأل عنها وتابع حالتها.
وظهرت إنتصار بالفيديو مرتديةً كمامة وإلى جانبها بعض المحبين، وإختتمت الفيديو بإشارة علامة النصر.
يذكر أن الشراح كانت قد تعرضت قبل أيام لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى مستشفى الأميري في الكويت، كما تطلب وضعها الصحي أن تلزم غرفة العناية المركزة في المستشفى، إذ أنها كانت تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها مرض الضغط والسكري، وهو ما أثر عليها سلباً بعد عملية جراحية خضعت لها سابقاً، وتم نقلها بعد إنتكاس وضعها الصحي إلى غرفة العناية المركزة.
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