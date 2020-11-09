فن ومشاهير

محمد عساف وزوجته يصدمان بهذا القرار خلال قضائهما شهر العسل في لندن

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الإثنين 9 نوفمبر 2020

الفنان الفلسطیني محمد عساف

كشف الفنان الفلسطیني ​محمد عساف ​عن أمر لم يتوقع حدوثه خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في لندن بعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما وانتهائه من اعماله ونشاطاته التي كانت تشغله.

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وقال عساف في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنه وزوجته تفاجأ بقرار غیر متوقع حیث تم الحجر علیھما مدة أسبوعین.

وتابع مشيرا الى إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن نتیجة فیروس ، لذا فھما مضطران للبقاء حوالي أسبوعین في الحجر المنزلي قبل ان يستطيعان التنقل في المدينة.

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