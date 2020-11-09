شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف وزوجته يصدمان بهذا القرار خلال قضائهما شهر العسل في لندن والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020 الفنان الفلسطیني محمد عساف كشف الفنان الفلسطیني ​محمد عساف ​عن أمر لم يتوقع حدوثه خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في لندن بعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما وانتهائه من اعماله ونشاطاته التي كانت تشغله.

Advertisements وقال عساف في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنه وزوجته تفاجأ بقرار غیر متوقع حیث تم الحجر علیھما مدة أسبوعین. وتابع مشيرا الى إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن نتیجة فیروس كورونا، لذا فھما مضطران للبقاء حوالي أسبوعین في الحجر المنزلي قبل ان يستطيعان التنقل في المدينة.

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