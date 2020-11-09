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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف وزوجته يصدمان بهذا القرار خلال قضائهما شهر العسل في لندن والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
الفنان الفلسطیني محمد عساف
كشف الفنان الفلسطیني محمد عساف عن أمر لم يتوقع حدوثه خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في لندن بعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما وانتهائه من اعماله ونشاطاته التي كانت تشغله.
وقال عساف في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنه وزوجته تفاجأ بقرار غیر متوقع حیث تم الحجر علیھما مدة أسبوعین.
وتابع مشيرا الى إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن نتیجة فیروس كورونا، لذا فھما مضطران للبقاء حوالي أسبوعین في الحجر المنزلي قبل ان يستطيعان التنقل في المدينة.
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