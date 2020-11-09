عبد الكريم حمدان يطلق أغنيته الجديدة "وجع بكرا"

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الفنان السوري عبدالكريم حمدان

طرح الفنان السّوري ​عبدالكريم حمدان أغنيته الجديدة بعنوان "وجع بكرا"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". ونفذ حمدان هذا العمل بأسلوب واقعي جديد ومختلف، إذ كشف من خلاله عن بعض تفاصيل حياته الشخصية والعاطفية.

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يدور موضوع الأغنية حول دور النصيب والحب في هذه الحياة لكل شخص، ويذكر أن عبد الكريم روج مسبقاً للأغنية مع أشخاص هم أبناء الوجع ذاته، وشدد على أهمية الأطباء النفسيين ودورهم لتجاوز بعض المراحل الصعبة التي يمر بها الإنسان.

الأغنية من كلمات وألحان محمد خليل، إخراج شهاب شهاب، توزيع إسبر حداد مكيس ماستر محمد المقهور.

كما وكشف حمدان في إحدى مقابلاته الصحيفة عن أن الدافع وراء اختيار الأغنية هو أنها تطاله في كل تفاصيلها، وأنه عاش مختلف مراحلها، مؤكداً أنه متفائل بها لكونه وضع كل أحاسيسه من خلالها، وأن كل شيء نابع من قلب الإنسان يكون من السهل أن يدخل إلى قلوب الناس.